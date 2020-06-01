Депутат потребовала объяснить, куда «Горводоканал» 10 лет тратил собираемые средства

В Гордуме Пензы 26 июня сессия выдалась жаркой по накалу страстей. В стенах представительного органа муниципалитета пытались выяснить, куда «Горводоканал» направлял средства, собираемые в рамках инвестиционной надбавки к тарифу на холодное водоснабжение.

Предполагалось, что в рамках специальной программы средства, в частности, пойдут на улучшение качества воды, строительство очистных сооружений. Но, как выяснилось, почти за 10 лет ее действия почти ничего не было сделано. Куда тогда шли деньги, собираемые с населения? Этот вопрос подняла депутат Людмила Коломыцева.

«Изучила материалы «Горводоканала», которые мы получили к сессии. Да, таблиц много. Именно они меня и насторожили. Огромный объем сетей, которые изношены на 93%. В то же время очень честно Юрий Олегович [Ильин, главный управляющий директор ООО «Горводоканал»] нам ответил, что ничего не делалось по инвестиционной программе за эти 10 лет. Ничего не построено. Только была создана проектно-сметная документация. […]

Уж давайте говорить честно – инвестиционная программа просто не реализуется. Тогда у меня вопрос: а надо ли было такую программу утверждать, когда у нас все трубы гнилые? Мы воду на входе можем сделать чистой, как в роднике, а на выходе по этим ржавым трубам что получим? Я понимаю, что столько денег в бюджете, конечно, нет. Но стоило ли принимать программу экологической эффективности, когда эта вода будет течь по гнилым трубам?» - спросила она.

На вопрос ответил мэр Андрей Лузгин, присутствующий в зале.

«Вопрос, стоило ли принимать программу в 2010 году, наверное, некорректный. Что касается текущего года, то у нас инвестиционная программа действует последний год. Вместе с «Горводоканалом» принято решение о том, что часть средств неиспользованных пойдет на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Если нам регулятор пропустит, предварительно, они согласовали. Соответственно, по 2020-2021 году порядка 40 млн направим на ремонт сетей за счет денег инвестиционной надбавки», - сказал глава администрации.

«Это за 19 год. А деньги-то где за 10 лет?» - возмутилась Людмила Коломыцева.

«Этот вопрос - в зоне действия регулятора. Эти средства сминусовывались с тарифа. Если они не исполнили инвестпрограмму, то им из тарифа следующего года эти денежные средства снимаются», - ответил Андрей Лузгин.

«Я не помню ни одного года, чтобы у нас уменьшался тариф на воду. Он повышается, да - по чуть-чуть, но повышается. Не уменьшался за все 10 лет тариф ни разу!» - подчеркнула депутат.

В дискуссию вмешался руководитель «Горводоканала» Юрий Ильин, который попытался объяснить ситуацию по тарифу.

«НВВ [Необходимая валовая выручка - экономически обоснованный объем финансовых средств] «Горводокананала» - около 1 млрд 400 тысяч рублей. Значит, доля тарифной программы инвестиционной - 60 млн рублей. Вычитание даже неосвоенных 30 или 40 млн рублей значительно рост тарифа не уменьшит. Это простая математика. Есть обязательные затраты, которые влияют на тариф. Посмотрите, какой предельный уровень роста тарифов, и проследите, какое тарифное решение принималось в отношении «Горводоканала». Вы увидите, что максимальный уровень тарифов не достигался. Это и есть, соответственно, снижение того уровня неосвоенных денег, которые были на инвестиционную программу», - пояснил он.

В ходе дискуссии депутаты отметили, что необходимо решать вопрос с износом коммуникаций. Народный избранник Юрий Зиновьев и вовсе предложил устанавливать при подведении коммуникаций к домам фильтры, которые позволят очищать ее. Тогда жители смогут спокойно пить воду из-под крана.