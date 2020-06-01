print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +11 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+11 оС

$ 69 р

€ 77 р

19:58
26.06.2020г.
Депутат потребовала объяснить, куда «Горводоканал» 10 лет тратил собираемые средства

Депутат потребовала объяснить, куда «Горводоканал» 10 лет тратил собираемые средства

Пт, 26.06.20 14:59
Просмотров: 900

В Гордуме Пензы 26 июня сессия выдалась жаркой по накалу страстей. В стенах представительного органа муниципалитета пытались выяснить, куда «Горводоканал» направлял средства, собираемые в рамках инвестиционной надбавки к тарифу на холодное водоснабжение.

Предполагалось, что в рамках специальной программы средства, в частности, пойдут на улучшение качества воды, строительство очистных сооружений. Но, как выяснилось, почти за 10 лет ее действия почти ничего не было сделано. Куда тогда шли деньги, собираемые с населения? Этот вопрос подняла депутат Людмила Коломыцева.

«Изучила материалы «Горводоканала», которые мы получили к сессии. Да, таблиц много. Именно они меня и насторожили. Огромный объем сетей, которые изношены на 93%. В то же время очень честно Юрий Олегович [Ильин, главный управляющий директор ООО «Горводоканал»] нам ответил, что ничего не делалось по инвестиционной программе за эти 10 лет. Ничего не построено. Только была создана проектно-сметная документация. […]

Уж давайте говорить честно – инвестиционная программа просто не реализуется. Тогда у меня вопрос: а надо ли было такую программу утверждать, когда у нас все трубы гнилые? Мы воду на входе можем сделать чистой, как в роднике, а на выходе по этим ржавым трубам что получим? Я понимаю, что столько денег в бюджете, конечно, нет. Но стоило ли принимать программу экологической эффективности, когда эта вода будет течь по гнилым трубам?» - спросила она.

На вопрос ответил мэр Андрей Лузгин, присутствующий в зале.

«Вопрос, стоило ли принимать программу в 2010 году, наверное, некорректный. Что касается текущего года, то у нас инвестиционная программа действует последний год. Вместе с «Горводоканалом» принято решение о том, что часть средств неиспользованных пойдет на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Если нам регулятор пропустит, предварительно, они согласовали. Соответственно, по 2020-2021 году порядка 40 млн направим на ремонт сетей за счет денег инвестиционной надбавки», - сказал глава администрации.

«Это за 19 год. А деньги-то где за 10 лет?» - возмутилась Людмила Коломыцева.

«Этот вопрос - в зоне действия регулятора. Эти средства сминусовывались с тарифа. Если они не исполнили инвестпрограмму, то им из тарифа следующего года эти денежные средства снимаются», - ответил Андрей Лузгин.

«Я не помню ни одного года, чтобы у нас уменьшался тариф на воду. Он повышается, да - по чуть-чуть, но повышается. Не уменьшался за все 10 лет тариф ни разу!» - подчеркнула депутат.

В дискуссию вмешался руководитель «Горводоканала» Юрий Ильин, который попытался объяснить ситуацию по тарифу.

«НВВ [Необходимая валовая выручка - экономически обоснованный объем финансовых средств] «Горводокананала» - около 1 млрд 400 тысяч рублей. Значит, доля тарифной программы инвестиционной - 60 млн рублей. Вычитание даже неосвоенных 30 или 40 млн рублей значительно рост тарифа не уменьшит. Это простая математика. Есть обязательные затраты, которые влияют на тариф. Посмотрите, какой предельный уровень роста тарифов, и проследите, какое тарифное решение принималось в отношении «Горводоканала». Вы увидите, что максимальный уровень тарифов не достигался. Это и есть, соответственно, снижение того уровня неосвоенных денег, которые были на инвестиционную программу», - пояснил он.

В ходе дискуссии депутаты отметили, что необходимо решать вопрос с износом коммуникаций. Народный избранник Юрий Зиновьев и вовсе предложил устанавливать при подведении коммуникаций к домам фильтры, которые позволят очищать ее. Тогда жители смогут спокойно пить воду из-под крана.

Читайте также:
В Пензе подготавливают новое место под граффити с врачом-ангелом
18:04
Пензенцы примут участие в строительстве цирка
17:59
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс