Абоненты «ТНС энерго Пенза» могут узнать информацию в соцсетях

Чтобы сделать процесс коммуникации с клиентами более эффективным и удобным, ООО «ТНС энерго Пенза» создало официальные страницы компании в соцсетях.

Теперь, в дополнение к официальному сайту, «Личному кабинету» и мобильному приложению (6+), пензенцы могут взаимодействовать с энергосбытовой компанией в комфортной и непринужденной форме, не прерывая свое нахождение в Сети.

Участников групп ждут не только актуальные новости, напоминания и полезная информация, но также уведомления о проводимых акциях.

Стать участником сообществ «ТНС энерго Пенза» в соцсетях можно перейдя по представленным ниже ссылкам:

- «Вконтакте» - https://vk.com/tns_energo_penza;

- «Facebook» - https://www.facebook.com/ТНС-энерго-Пенза;

- «Одноклассники» - https://ok.ru/group/58003977928755.