Пензенцам рассказали, куда обращаться в случае нарушений на голосовании

В Общественной палате Пензенской области 26 июня подвели итоги первого дня голосования (18+) по поправкам к Конституции РФ в регионе.

По словам председателя комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инновациям и аграрным вопросам Общественной палаты области Олега Сактирина, на избирательных участках региона в настоящее время задействовано 5765 наблюдателей.

«Если говорить об итогах, на сегодняшний день замечаний мы не получили. Я провел несколько разговоров с наблюдателями на протяжении последнего часа. Жалоб не было», - отметил он.

Олег Сактирин подчеркнул, что наблюдатели отмечают то, что на участках в первый день голосования было больше человек, чем во второй. Он не исключил возможности того, что люди отдадут свой голос в основной день голосования - 1 июля. Председатель сообщил, что все сообщения, которые к ним поступают, отрабатываются в течение получаса.

«Обсуждать фейки я не могу, так как мы говорим о реальных делах. Еще раз подчеркну, среди официальных сообщений жалоб нет», - пояснил он.

Координатор пензенского корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Андрей Глухов отметил, что для решения проблемных вопросов созданы десять мобильных бригад, в каждой из которых - по два человека.

«Они провели не одну избирательную кампанию. Бригады состоят из компетентных и опытных наблюдателей корпуса «За чистые выборы», большинство из них имеет юридическое образование и знает основы избирательного права и процесса», - рассказал он.

Кроме того, пензенцы могут посмотреть карту нарушений на портале «Независимый общественный мониторинг» и оставить свой комментарий. Если на голосовании будут обнаружены какие-либо нарушения, жителей просят сообщить об этом по телефону 560-146.