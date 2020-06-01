В Пензе выяснили, почему жители улицы Овражной две недели сидят без воды

«В течение трех месяцев (я призываю коллег на себя это примерить) улица Овражная имеет воду с 23 вечера до 6 утра. В последние две недели ее нет вообще. И это в период пандемии, обращаю внимание. Это ни один и ни два дома, а от №52 до №115. Это не полив, предупреждаю, предвосхищая подобного рода возражения», - сказала она.

По словам руководителя «Горводоканала» Юрия Ильина, о ситуации известно. Работы на месте идут.

«У нас регулярно там в течение трех недель работает бригада. Раз в два дня мы там производим переключения сетей, система там достаточно сложная - в нее внесены изменения непосредственно жителями улицы. И у нас сейчас часть домов – без воды. «Горводоканал» будет продолжать там работы, в том числе если потребуется перекладка сетей и замена на трубы большого диаметра», - сказал он, пообещав, что вопрос будет решен в течение недели.

Глава города Владимир Мутовкин просил информировать жителей о принимаемых мерах, потому что «они живут в полном неведении».

Напомним, ранее на сессии также выясняли, куда пошли деньги инвестиционной надбавки к тарифу на воду, которую «Горводоканал» собирал с жителей. За 10 лет, по словам депутата Людмилы Коломыцевой, так ничего и не было сделано.