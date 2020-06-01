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26.06.2020г.
Сборкой купола цирка займется пензенская компания

Сборкой купола цирка займется пензенская компания

Пт, 26.06.20 16:26
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Строительство цирка в Пензе идет полным ходом. 26 июня на встрече с журналистами руководитель подрядной организации Станислав Маслаков рассказал об уже проведенных работах и ближайших планах.

«Мы практически на 90-97% готовность по четырем корпусам из пяти по инженерным сетям и коммуникациям. У нас проложены трассы коммуникаций отопления, водоснабжения, канализации, электричества и слаботочных систем», - пояснил он.

Станислав Маслаков добавил, что в четырех блоках уже полностью завершили монтаж системы вентиляции и дымоудалениния. Основной задачей на ближайшие два месяца подрядчик обозначил сборку металлоконструкций купола весом в 210 тонн.

«Сейчас можно увидеть, что мы завершили монолитные работы «Блока А». Это наш центральный и самый основной блок, где расположен амфитеатр. Мы завершаем ограждающие, монолитные конструкции и уже смонтировали опорную балку для установки металлоконструкций купола», - пояснил руководитель.

Станислав Маслаков подчеркнул, что заниматься этой сложной работой будет именно пензенская организация.

«Мы произвели очень тщательный отбор в этом направлении, так как не могли доверить такую работу даже серьезным специалистам из других регионов. Мы предпочли пензенскую организацию, которую проверили по всем статьям, убедившись, что они действительно выполняют очень серьезные заказы», - заявил он.

К сборке конструкции планируют приступить во второй декаде июля и завершить ее к 8 августа.

«Особенности монтажа купола на здании цирка в том, что работать придется в условиях глобальной стесненности, потому что с одной стороны мы ограничены проезжей частью на улице Плеханова, с другой стороны – культпросвет училищем. Доступ есть только с двух фасадов, а здесь должна работать крупная, тяжелая подъемная техника», - отметил главный инженер организации Евгений Буевич.

В связи с этим строители уже немного расширили границы площадки, согласовав это с администрацией города. Евгений Буевич пояснил, что, начиная со следующей недели, они планируют завозить все детали и приступать к сборке. После этого на каркас будущего купола будут установлены радиальные фермы. В десятых числах июля пензенцы увидят первое опорное кольцо, и большой кран начнет навешивать все 32 фермы.

«Основные монолитные железобетонные конструкции уже возведены. Это было необходимо для начала монтажа купола, чтобы к первым холодам уйти с закрытым тепловым наружным контуром. Ноябрь – декабрь город Пенза увидит на «Блоке А» смонтированный купол с кровельным покрытием и всю фасадную часть с витражными конструкциями», - пообещал главный инженер.

Диаметр купола составит 44 метра, а все – около 300 тонн.

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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
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22.04.2020 18:03
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