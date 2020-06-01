Выходные начнутся для пензенцев с грозы и сильного ветра

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В Пензенской области 27 июня прогнозируют желтый уровень погодной опасности.
Как сообщили в ведомстве, пензенцев ждет переменная облачность и кратковременный дождь. Местами по региону пройдут гроза и сильный ветер. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
МЧС делает SMS-рассылку гражданам с предупреждением о непогоде.
Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.
Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.