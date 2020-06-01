Пензенцы попросили оградить их от выхлопных газов и дорожной пыли

Жители улицы Ворошилова пожаловались на грязь и выхлопные газы, которые отравляют им жизнь.

По их словам, дома № 2, 4, 6 и 8 расположены очень близко с Толстовским путепроводом и оживленным перекрестком улиц Кулакова и Суворова.

«Гарь и копоть оседает на окнах, и нет никакой защиты от этого! Хотя на некоторых мостах города, например, в Терновке, заграждения есть», - посетовала местная жительница Виктория.

Из-за загрязнения воздуха пензенцам приходится держать окна и балконы закрытыми, несмотря на летнюю жару.