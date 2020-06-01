В Беково мужчина скончался от удара топором в ответ на пощечину

Трагедия случилась 29 ноября прошлого года. К сельчанину приехал приятель вместе с незнакомым ему мужчиной. Компания выпивала. Позднее к троице присоединились женщина и еще один житель поселка. Во время застолья гость беспричинно ударил хозяина по лицу, от чего тот упал. В ответ разъяренный мужчина схватил топор и ударил обидчика обухом по голове. Затем он переключился на нового знакомого и избил его тем же обухом.

Из-за черепно-мозговой травмы 46-летний приятель сельчанина умер в больнице, второму пострадавшему помощь не потребовалась.

Дебоширу назначили 6,8 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.