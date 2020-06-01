В Беково мужчина скончался от удара топором в ответ на пощечину

Array ( [temp] => +11 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 77 р
В поселке Беково Пензенской области осудили 56-летнего местного жителя за смерть одного мужчины и избиение другого.
Трагедия случилась 29 ноября прошлого года. К сельчанину приехал приятель вместе с незнакомым ему мужчиной. Компания выпивала. Позднее к троице присоединились женщина и еще один житель поселка. Во время застолья гость беспричинно ударил хозяина по лицу, от чего тот упал. В ответ разъяренный мужчина схватил топор и ударил обидчика обухом по голове. Затем он переключился на нового знакомого и избил его тем же обухом.
Из-за черепно-мозговой травмы 46-летний приятель сельчанина умер в больнице, второму пострадавшему помощь не потребовалась.
Дебоширу назначили 6,8 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.