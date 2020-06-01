Волонтеры погуляют с питомцами пензенцев, пока те будут голосовать

В Пензенской области идет голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+). Оно продлится до 1 июля включительно. Директор многофункционального молодежного центра, председатель Союза молодежи региона Сергей Зиновьев рассказал о работе волонтеров в эти дни.

Он уточнил, что волонтеры 26 июня завершили работу по информированию пензенцев по поправкам в Конституцию. Он подчеркнул, что ребята рассказывали о нововведениях тем, кому это было действительно интересно.

«Сейчас волонтеры планируют переходить на участковые комиссии, чтобы помогать голосующим. Например, кто-то может прийти с домашним животным, волонтеры погуляют с питомцем на улице, пока пензенцы находятся на участке. Кроме того, для детей у нас есть тематические наклейки с мультгероями», - добавил Сергей Зиновьев.

Напомним, также жители города на участках голосования по поправкам в Конституцию РФ получат билеты на праздник «Пенза – город счастливых людей» (0+). Пригласительные можно получить перед входом на избирательные участки, а также в учреждениях культуры и образования до 1 июля включительно. Праздник пройдет 4, 5 и 6 сентября на десяти площадках.

Обладатели билетов смогут бесплатно посетить краеведческий и литературный музеи, картинную галерею, зоопарк, роллердром в «Комсомольском» парке, аттракционы парка имени В. Г. Белинского и детского парка в Арбеково, а также дворец спорта «Рубин», молодежный центр «Юность» и спорткомплекс «Зенит», сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.