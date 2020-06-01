Пензенцы примут участие в строительстве цирка

Представители подрядной организации, которая строит пензенский цирк, рассказали об увеличении количества рабочих мест на объекте. В штат планируют принять и молодых специалистов из областного центра.

По словам руководителя компании Станислава Маслакова, на сегодняшний день в стройке задействованы 160 - 180 рабочих в зависимости от вида работ. В ближайшее время на объект привлекут специалистов по отделке. В июле-августе пензенский цирк будут строить около 250 человек.

25 июня представители компании встречались с членами пензенского отделения всероссийской организации студотрядов. Молоды ребята, которые получили в Пензе образование маляров, штукатуров, отделочников, арматурщиков и бетонщиков выказали желание принять участи в возведении здания.

«Они очень хотят не баклуши бить, а прийти на стройку. Вчера их здесь было 40 человек, у них у всех горят глаза. Они хотят получить определенную практику, и мы можем предоставить им такую возможность», - отметил Станислав Маслаков.

Молодых специалистов планируют задействовать в работах, не требующих особых профессиональных навыков и большого опыта. Подрядчик ждет их на стройку, начиная с понедельника. Оформлять работников будут в рамках действующего законодательства.