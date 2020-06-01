Жители Башмаковского района могут задать вопрос местной власти в соцсетях

Жители Башмаковского района Пензенской области продолжают активно общаться с местной властью по насущным вопросам посредством самого доступного коммуникационного ресурса – социальных сетей. Это и удобно, и практично: от пользователей, которые задают вопросы в соцсетях, не требуется указывать свои имя и фамилию, адрес и контактный телефон, при этом компетентный ответ от уполномоченного органа они получают в течение 24 часов.

На текущей неделе в адрес районной администрации через ее официальную группу в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение жительницы рабочего поселка Башмаково Анны Кожевниковой.

«Скажите где возможно отключение [в Башмаково]?» - спросила она.

Ответ органа местного самоуправления не заставил себя долго ждать.

«Отключение воды возможно на улицах: Маршала Жукова, Строителей, Садовой, Федора Ярцева, Российской, Западной, Солнечной, Базденкова», - ответили женщине.

От жителей Башмаковского района вопросы поступают не только в социальном паблике «Подслушано Башмаково». Так, например, вопрос об условиях жилищной программы «Улучшение жилищных условий» поступил от жительницы М. в социальной сети «Одноклассники».

«На территории Башмаковского района действует четыре жилищных программы, это - жилищный сертификат на сумму 328 тыс. рублей при рождении первого ребенка впервые 12 месяцев после заключения брака, социальная выплата в размере 500 тыс. рублей многодетным (пять и более несовершеннолетних детей) семьям, «Обеспечение жильем молодых семей», возраст участников до 35 лет, «Комплексное развитие сельских территорий» для работников сельского хозяйства. При вступлении в каждую из этих программ обязательно учитывается нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий. Более подробную информацию можно получить, обратившись в кабинет №24 администрации Башмаковского района, либо по телефону 8 (841-43) 4-15-02», - пояснили в администрации Башмаковского района.

«Мы ведем странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», что продиктовано медиапредпочтениями наших жителей. Соцсети позволили выстроить постоянно действующую систему обратной онлайн-связи с жителями, отражать общественно значимые результаты деятельности органов местного самоуправления, а также доводить информацию о работе до жителей в понятных форматах. Информационная открытость муниципальной власти способствует как уменьшению количества обращений граждан на личные приемы к руководителям – граждане получают ответа на вопрос, не выходя из дома или с работы, так и препятствует распространению разного рода домыслов, слухов и фейковых новостей», - рассказала глава администрации Башмаковского района Тамара Павлуткина.

Официальные страницы администрации Башмаковского района в социальных сетях:

- «ВКонтакте»;

- «Одноклассники»;

- Instagram;

- Twitter.