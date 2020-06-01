В Пензе прокомментировали продление действия миграционных карт

Российское государство пошло навстречу гражданам ближнего и дальнего зарубежья. Действие миграционных карт, выданных в нашей стране на срок до 15 сентября, автоматически продлили. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Нововведения прокомментировали в региональном Управлении по вопросам миграции.

«Приостановлено течение сроков временного пребывания, действия виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство иностранным гражданам в Российской Федерации. В случае если такие сроки истекают в период с 15 марта по 15 сентября 2020 года, то иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, обязаны оформить патент или разрешение на работу, которые по 15 сентября 2020 года выдаются без учета требований к сроку подачи документа о заявленных целях визита», - рассказала начальник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Наталья Булушева.

Еще одно нововведение, касающееся граждан ближнего и дальнего зарубежья, описано приказом федерального министерства здравоохранения. COVID-19 отныне внесен в список инфекций, с которыми мигрантам не разрешается находиться в России. Им откажут в получении временного разрешения на жительство и разрешения на трудовую деятельность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.