Пензенцам рассказали о безопасности и чистоте на избирательных участках

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Всем голосующим руки обрабатывают антисептиком, можно взять одноразовую ручку, подтвердить личность, получить бюллетень. На участке №16 пошли на еще одну санитарно-защитную меру: для избирателей проход через участок сделали сквозным, на выходе одноразовые перчатки и маску можно снять, а руки снова обработать антисептиком. Но на этих столь длительных выборах речь еще - и о безопасности голосов. Какой быть Конституции России, мы определяем семь дней. И на ночь бюллетени остаются на участках.
Секретарь собирает все чистые, неиспользованные бюллетени. Они пересчитываются в присутствии наблюдателей, количество фиксируют документально и далее бумаги отправляются в сейф. Затем наступает очередь бюллетеней, по которым проголосовали. Урну в присутствии членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и полицейского вскрывают, бюллетени пересчитывают и складывают в сейф-пакет, на него ставят специальную марку и составляют акт об их количестве. Пакет помещают в сейф, закрывают его. Аналогичным образом поступают бюллетенями, по которым голосовали на дому. На последнем этапе председатель комиссии еще раз показывает содержимое сейфа. В присутствии членов участковой комиссии и полицейского сейф закрывают.
«На участке ночью у нас находится сотрудник полиции и вахтер. Вместе они всю ночь следят за сохранностью бюллетеней. Я показываю, что бюллетени - в сейфе, опечатываю его и сдаю под охрану сотрудника полиции», - поделился председатель избирательной комиссии №16 города Пензы Олег Комин.
Опечатанные пакеты в участковой избирательной комиссии вскроют только первого июля, когда голосование по поправкам в Конституцию завершится. Каждый бюллетень в присутствии наблюдателей попадет в КОИБ, а следом - и в статистику голосования. Видеонаблюдение как таковое на этот раз не предусмотрено, однако на пензенских участках решили перестраховаться и установили круглосуточную видеозапись всего, что происходит в помещении для голосования, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.