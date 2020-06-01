Пензенцам рассказали о безопасности и чистоте на избирательных участках

Голосование по поправкам в конституцию уникально и по своему формату. Впервые процедура длится целых семь дней, а значит особые меры предосторожности приняты к бюллетеням. Каждый день их пересчитывают и помещают в сейф. В присутствии всех членов участковой избирательной комиссии, полицейского, кроме того, происходящее как правило фиксируется на видео. Ночью за сохранность голосов отвечают правоохранители.

Всем голосующим руки обрабатывают антисептиком, можно взять одноразовую ручку, подтвердить личность, получить бюллетень. На участке №16 пошли на еще одну санитарно-защитную меру: для избирателей проход через участок сделали сквозным, на выходе одноразовые перчатки и маску можно снять, а руки снова обработать антисептиком. Но на этих столь длительных выборах речь еще - и о безопасности голосов. Какой быть Конституции России, мы определяем семь дней. И на ночь бюллетени остаются на участках.

Секретарь собирает все чистые, неиспользованные бюллетени. Они пересчитываются в присутствии наблюдателей, количество фиксируют документально и далее бумаги отправляются в сейф. Затем наступает очередь бюллетеней, по которым проголосовали. Урну в присутствии членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и полицейского вскрывают, бюллетени пересчитывают и складывают в сейф-пакет, на него ставят специальную марку и составляют акт об их количестве. Пакет помещают в сейф, закрывают его. Аналогичным образом поступают бюллетенями, по которым голосовали на дому. На последнем этапе председатель комиссии еще раз показывает содержимое сейфа. В присутствии членов участковой комиссии и полицейского сейф закрывают.

«На участке ночью у нас находится сотрудник полиции и вахтер. Вместе они всю ночь следят за сохранностью бюллетеней. Я показываю, что бюллетени - в сейфе, опечатываю его и сдаю под охрану сотрудника полиции», - поделился председатель избирательной комиссии №16 города Пензы Олег Комин.

Опечатанные пакеты в участковой избирательной комиссии вскроют только первого июля, когда голосование по поправкам в Конституцию завершится. Каждый бюллетень в присутствии наблюдателей попадет в КОИБ, а следом - и в статистику голосования. Видеонаблюдение как таковое на этот раз не предусмотрено, однако на пензенских участках решили перестраховаться и установили круглосуточную видеозапись всего, что происходит в помещении для голосования, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.