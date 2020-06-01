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27.06.2020г.
Пензенцам рассказали о безопасности и чистоте на избирательных участках

Пензенцам рассказали о безопасности и чистоте на избирательных участках

Пт, 26.06.20 21:41
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Голосование по поправкам в конституцию уникально и по своему формату. Впервые процедура длится целых семь дней, а значит особые меры предосторожности приняты к бюллетеням. Каждый день их пересчитывают и помещают в сейф. В присутствии всех членов участковой избирательной комиссии, полицейского, кроме того, происходящее как правило фиксируется на видео. Ночью за сохранность голосов отвечают правоохранители.

Всем голосующим руки обрабатывают антисептиком, можно взять одноразовую ручку, подтвердить личность, получить бюллетень. На участке №16 пошли на еще одну санитарно-защитную меру: для избирателей проход через участок сделали сквозным, на выходе одноразовые перчатки и маску можно снять, а руки снова обработать антисептиком. Но на этих столь длительных выборах речь еще - и о безопасности голосов. Какой быть Конституции России, мы определяем семь дней. И на ночь бюллетени остаются на участках.

Секретарь собирает все чистые, неиспользованные бюллетени. Они пересчитываются в присутствии наблюдателей, количество фиксируют документально и далее бумаги отправляются в сейф. Затем наступает очередь бюллетеней, по которым проголосовали. Урну в присутствии членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и полицейского вскрывают, бюллетени пересчитывают и складывают в сейф-пакет, на него ставят специальную марку и составляют акт об их количестве. Пакет помещают в сейф, закрывают его. Аналогичным образом поступают бюллетенями, по которым голосовали на дому. На последнем этапе председатель комиссии еще раз показывает содержимое сейфа. В присутствии членов участковой комиссии и полицейского сейф закрывают.

«На участке ночью у нас находится сотрудник полиции и вахтер. Вместе они всю ночь следят за сохранностью бюллетеней. Я показываю, что бюллетени - в сейфе, опечатываю его и сдаю под охрану сотрудника полиции», - поделился председатель избирательной комиссии №16 города Пензы Олег Комин.

Опечатанные пакеты в участковой избирательной комиссии вскроют только первого июля, когда голосование по поправкам в Конституцию завершится. Каждый бюллетень в присутствии наблюдателей попадет в КОИБ, а следом - и в статистику голосования. Видеонаблюдение как таковое на этот раз не предусмотрено, однако на пензенских участках решили перестраховаться и установили круглосуточную видеозапись всего, что происходит в помещении для голосования, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
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22.04.2020 18:03
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