В Пензе возобновила работу дорожная лаборатория

В Пензе с началом сезонного ремонта дорог возобновила свою работу и лаборатория, задача которой - убедиться в том, что новое покрытие рабочие уложили правильно, с соблюдением технологий.

Выпилить четыре куска асфальта - с этого начинается работа специалистов дорожной лаборатории. После промывки водой полученные образцы измеряются линейкой: толщина слоя - это единственный параметр, который можно определить визуально. Остальные показатели измеряются уже в лаборатории.

«Испытываются и отдельно переформировываются керны, сравнивается коэффициент уплотнения, то есть делится плотность одной смеси на плотность другой, переформированной на плотность в кернах, и получается коэффициент уплотнения», - рассказал начальник дорожной лаборатории Алексей Веденеев.

Экспертиза - дело непростое, поэтому на полное изучение образца уходит не менее двух суток. Участок дороги на улице Володарского - это уже не первый объект, попавший в зону внимания дорожной лаборатории. Ранее специалисты побывали на других улицах. Результаты обнадеживают - по всем параметрам обследуемые образцы соответствуют ГОСТам. В случае замечаний своим правом голоса может воспользоваться общественный совет при региональном минстрое.

«Общественный совет при минстрое является консультативно-совещательным органом. Он проводит контроль дорог и строительных объектов и рекомендует министерству строительства либо другим властным структурам, либо подрядчикам выполнить какие-то действия», - пояснил член общественного совета при Министерстве строительстве и дорожного хозяйства Пензенской области Андрей Игнашкин.

Функционал общественного совета не ограничивается сопровождением работы дорожной лаборатории. Нередко его члены обращаются и к дорожным предприятиям с просьбой при возможности покрывать асфальтом не только прописанные в договоре метры, но и съезды с ремонтируемых магистралей.

«Обратили внимание на один из съездов. Он был в плачевном состоянии. Мы его сделали и вложились в общую стоимость работ», - сообщил прораб ООО «Автодорога» Алексей Степанов.

Дорожные организации реагируют адекватно. Тем более, по условиям проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», до 10 % запланированных средств предусматриваются как раз для таких дополнительных целей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.