Губернатор Пензенской области встретился с молодыми активистами

В преддверии всероссийского дня молодежи, который будет отмечаться 27 июня, губернатор Иван Белозерцев встретился с активистами молодежных общественных организаций региона. В период пандемии волонтеры внесли неоценимый вклад в борьбу с распространением коронавируса. По собственной инициативе, бескорыстно они объединили усилия, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Во время беседы, которая длилась больше часа, прозвучало немало идей в поддержку молодых активистов.

Обычно встречи губернатора и активной молодежи проходят в помещении и формате круглого стола. В этот раз - все по-другому. Чтобы создать максимально неформальную атмосферу, для общения выбрали летнюю площадку одного из городских ресторанов. В регионе - десятки молодежных организаций различной направленности, но в этом году они стали единым целым, чтобы в период пандемии сосредоточить усилия в помощи нуждающимся. Общая акция получила название «Мы - вместе».

«Нам удалось объединить разные молодежные общественные организации. Волонтеры-медики, волонтеры Победы, ОНФ, волонтеры боевого братства. Все мы совместными усилиями реализовали данную акцию», - рассказал волонтер Дмитрий Волков.

В последние три месяца в волонтерских штабах не перестают звонить телефоны. Активистам поступило несколько десятков тысяч звонков. Вначале - с просьбами о помощи: доставить лекарства и продукты питания, теперь - все больше со словами благодарности. Это, в частности, отметил и губернатор.

«Сколько много благодарностей в ваш адрес от людей старшего возраста. Я сам слышал на обратной связи, когда люди говорили вам слова искренней благодарности, признательности за ваш труд и работу, за участие, за то, что вы не бросили людей в беде», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Молодежь активно включилась в работу даже в опасных для жизни условиях. Так, волонтеры-медики по сей день помогают врачам в зеленой и красных зонах медучреждений, где лечат пациентов с COVID-19. Глава региона отметил, что бескорыстное стремление помогать не осталось незамеченным и со стороны власти. Труд каждого активиста будет оценен.

«Мы в Пензе готовим расширенную программу поддержки. Я считаю, что молодежи нужно больше доверять во всех сферах деятельности», - сказал Иван Белозерцев.

Сейчас распространение коронавирусной инфекции плавно идет на спад, выездов у волонтеров стало меньше, но они быстро нашли для себя другой фронт работ. Теперь активисты помогают жителям региона разобраться в поправках, которые предлагают внести в основной закон государства.

«В итоговом количестве было обучено более 400 волонтеров. С 22 июня и по сегодняшний день работают информационные точки. В них задействовано 330 студентов. Уже на данный момент охват составляет около трех тысяч человек», - сообщила волонтер Радмила Радько.

В завершении встречи активистам вручили медали и благодарности. Также губернатор объявил, что власть планирует устроить для волонтеров праздничный концерт. Возможно, с приглашением кого-то из звезд эстрады. Конечно, когда позволит эпидемическая обстановка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.