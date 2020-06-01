Пензенские волонтеры раздают пригласительные билеты и флаеры

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«Как раз в учреждениях образования и культуры началось голосование по поправкам в Конституцию. Около этих учреждений работают волонтеры детского фонда и раздают пригласительные билеты, флаеры», - рассказала начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина.
Один билет рассчитан на посещение только одного учреждения. Их список напечатан на самом же флаере, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.