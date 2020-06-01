Пензенские волонтеры раздают пригласительные билеты и флаеры

Во время Дня города 4, 5 и 6 сентября пензенцы могут бесплатно посетить учреждения культуры и спорта по специальным флаерам. Их раздают в учреждениях культуры и образования. Это задумка российского детского фонда. Билетов напечатано около 200-т тысяч. Организаторы постарались выбрать точки, через которые проходит наибольшее количество людей.

«Как раз в учреждениях образования и культуры началось голосование по поправкам в Конституцию. Около этих учреждений работают волонтеры детского фонда и раздают пригласительные билеты, флаеры», - рассказала начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

Один билет рассчитан на посещение только одного учреждения. Их список напечатан на самом же флаере, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.