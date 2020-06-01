Глава города и его заместитель приняли участие в голосовании

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25 июня Владимир Мутовкин и Андрей Краснов присоединились ко всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
По сообщению пресс-службы Пензенской городской думы, Владимир Мутовкин и Иван Краснов отдали свои голоса на участке №157, который расположен в Доме молодежи.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на всех участках предусмотрены индивидуальные средства защиты (защитные маски и перчатки) и антисептики. Каждому изберателю проверяют температуру бесконтактным термометром.
Напомним, общероссийское голосование стартовало 24 июня. Свой выбор также сделал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.