В Пензенской области больницы возвращаются к привычному режиму работы

Пензенские больницы возвращаются к привычному режиму работы. Это коснется тех медицинских учреждений, которые были перепрофилированы в связи с пандемией коронавируса.

По обычному распорядку первыми начнут работать медицинские учреждения регионального значения - больница имени Бурденко, областная детская больница. А вот городские клиники - № 5 и №6 продолжат оказывать помощь преимущественно в экстренном режиме. В то же время в больнице №4 и областном госпитале для ветеранов войн продолжат оказывать помощь пациентам с коронавирусом и ОРВИ.

«Доступность оказания медицинской помощи в стационарах на сегодняшний день значительно отличается от того, что было два месяца назад, потому что мы возвращаемся к нормальному режиму работы. Чтобы пациент был госпитализирован в плановом порядке, у него не должно быть признаков респираторных заболеваний. В случае получения отрицательного результата человек в установленном порядке госпитализируется на плановую помощь», - рассказала начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

К прежнему режиму работы возвращаются медицинские учреждения и в районах области. Это уже сделали больницы в Башмаковском и Белинском районах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.