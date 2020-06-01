Президент поздравил школьников с выпускным

Школьники страны 27 июня отмечают выпускной. В этом году он проходит в онлайн-формате. Президент Владимир Путин выступил с обращением к виновникам торжества.

Он пожелал выпускникам смело идти к своим целям. Обращение опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что выпускники пересекают рубеж, за которым все будет зависеть от их собственных решений и где проявятся все их знания.

«Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели — смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни», — сказал президент.

Владимир Путин напомнил выпускникам, что в успехах и достижениях «всегда будет частичка» наставников, педагогов, родителей и членов семьи, которые достойны благодарности.

«Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час!» — говорится в обращении.