Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем молодежи

«Это праздник тех, от кого зависит успешное решение стратегических задач дальнейшего социально-экономического развития России и Пензенской области.

Креативность и острота мышления, новаторство и творческий подход, энергия и целеустремленность характерны для современной молодежи и это очень важно, ведь за вами – будущее, которое закладывается именно сегодня. Замечательно, что подрастающее поколение не боится брать на себя ответственность, становится все более влиятельной общественно-политической силой, осознает свою причастность к судьбе страны.

Уверен, что вам по силам сохранить и приумножить достижения славных предшественников, внести достойный вклад в укрепление могущества нашей великой Родины!» - говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал ребятам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и труде на благо Отчизны, сообщает пресс-центр облправительства.