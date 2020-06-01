Лучший пензенский машинист асфальтоукладчика получит автомобиль

Мероприятие проводится в рамках конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Иван Белозерцев отметил, что машинисты асфальтоукладчика соревнуются в десятый раз, и это уже стало хорошей традицией.

«За последние годы дороги в области становятся лучше, хотя есть еще много дорог, которые требуют ремонта. Дороги делаются более качественно. Это ваша заслуга и заслуга людей, которые работают в дорожном хозяйстве. Приобретается современная техника, повышается профмастерство работников. В этом году в Пензенской области мы построим-отремонтируем 600 км дорог. В этом году около 6 млрд рублей, может, даже побольше потратим на эти цели. Без вас дороги хорошие сделать просто невозможно», - сказал глава региона.

Он напомнил, что три года подряд Пензенская область входила в тройку лучших по проекту «Безопасные и качественные дороги».

«Это тоже ваша заслуга. Нам с вами нужно строить хорошие дороги из качественного материала с помощью современной техники, проектировать все правильно, тогда у нас все будет хорошо. Я надеюсь на вас, желаю успехов в вашей деятельности. Я говорю вам слова благодарности за те дороги, которые вы отремонтировали. Желаю вам счастья и здоровья, берегите себя!» - подытожил Иван Белозерцев.

Победитель конкурса профмастерства получит автомобиль, обладатель второго места – домашний кинотеатр, а третьего – ноутбук.