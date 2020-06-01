В Ростуризме рассказали об ограничениях по въезду в зарубежные страны

На сайте Ростуризма опубликовали действующие ограничения по въезду в зарубежные страны. Всего в списке – 121 государство.

Так, в США запрещено въезжать тем, кто в последние две недели посещал Китай, Иран, страны Шенгена и Великобританию с Ирландией. В списке категорий, которым въезд разрешен, указаны граждане и постоянные резиденты США, а также их близкие родственники, пассажиры с некоторыми типами виз, с доказательствами поездки по приглашению правительство США или документами, указывающими, что «пассажир освобожден от ограничения». При этом для них установлен 14-дневный карантин.

В Турцию могут въезжать путешественники, имеющие вид на жительство в этой стране. Их проверят на наличие коронавируса. Если тест будет положительным, то гостя переведут в карантинное учреждение, если результат отрицательный, то нужно будет 14 дней находиться в самоизоляции.

В Италии тоже есть свои правила. Страну могут посещать граждане стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании и Норвегии. Однако все путешественники должны заполнить справку с указанием причин своего путешествия. Этот же сертификат должен быть заполнен всеми туристами, совершающими транзит через Италию.

С полным списком стран и правил можно ознакомиться здесь.