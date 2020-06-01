Губернатор записал обращение для пензенских выпускников

Приводим полный текст обращения главы региона.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня у вас необычный онлайн-выпускной. Знаю, что многие из вас хотели бы провести его иначе. Но я бы рекомендовал не расстраиваться из-за этого, потому что все у вас впереди. Я в этом абсолютно уверен.

Выпускной-2020 обязательно станет ярким и запоминающимся событием, потому что его организаторы подготовили для вас интересную и необычную программу. Я знаю, каждый из вас волнуется в этот день и вспоминает, что было хорошего за годы учебы — и первый звонок, и первую учительницу, и первые победы. Вместе с вами радуюсь и я, ваши педагоги, родители, бабушки и дедушки. От того, что вы завершили большой труд, и переходите на новый этап своей жизни. И грусть от того, что приходится расставаться с родной школой, одноклассниками и любимыми учителями.

Сегодня вы прощаетесь с детством, делаете первый самостоятельный взрослый шаг. Он обязательно будет успешным, потому что с самого первого класса вам давали необходимые знания, учили быть самостоятельными и ответственными, воспитывали в вас достойных граждан нашей великой страны. За этот подвижнический труд, за мудрость, терпение и профессионализм я благодарю наших уважаемых учителей. Слова особой признательности родителям, бабушкам и дедушкам, которые все годы учебы вместе с вами переживали взлеты и падения.

Мои дорогие юные друзья! Перед вами открыты все дороги. Будьте смелыми, и уверенными в себе. Не бойтесь мечтать, активно проявляйте свои таланты. От вашей настойчивости, целеустремленности, зависит ваше будущее. Будущее нашей родной Пензенской области и будущее великой России. В добрый путь!»