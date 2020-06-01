Covid-19. Появилась информация о новых заразившихся пензенцах на 27 июня

На официальном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали информацию о числе зараженных пензенцев на 27 июня.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 4 739 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 75. При этом уже 4 438 пациентов вылечилось, 38 скончалось.

Всего по России выявлено 627 646 случаев заражения, прирост за сутки составил 6 852 человека. 393 352 жителя страны выздоровело, 8 969пациентов скончалось.

Напомним, Пензенская область перешла на второй этап снятия ограничений. Несмотря на это, жителей призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.