Участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли уже более 26% пензенцев

В Пензенской области проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+). Оно продлится до 1 июля включительно. Глава регионального избиркома Александр Синюков 27 июня рассказал о явке граждан и процедуре подсчета голосов.

Он посетил участок №82 и подчеркнул, что все меры безопасности соблюдены.

«Я лично убедился, что все предусмотрено. Мы проделали огромную работу для обеспечения, как безопасности, так и всех определенных атрибутов, которые должны быть на участке. На этом участке все соответствует закону», - сказал Александр Синюков.

Глава облизбиркома сообщил, что уже есть промежуточные данные по количеству голосующих. С 25 июня в голосовании приняли участие более 26% пензенцев.

«Этот результат говорит об активности участников, о том, что происходит историческое событие – голосование по поправкам в Конституцию. Граждане проявляют ответственность, голосуют активно. Подсчета голосов сейчас не происходит, поэтому пока мы можем говорить только о явке, о количестве лиц, которые пришли на участки Пензенской области и проголосовали», - отметил он.

Александр Синюков уточнил, что подсчет голосов будет проводиться 1 июля после 20:00, когда закроются все участки. Пока бюллетени хранятся в отдельных сейф-пакетах в запечатанном виде. На них есть подпись члена избиркома с правом решающего голоса и наблюдателя. Находятся они в сейфах.