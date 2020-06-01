Участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли уже более 26% пензенцев

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Он посетил участок №82 и подчеркнул, что все меры безопасности соблюдены.
«Я лично убедился, что все предусмотрено. Мы проделали огромную работу для обеспечения, как безопасности, так и всех определенных атрибутов, которые должны быть на участке. На этом участке все соответствует закону», - сказал Александр Синюков.
Глава облизбиркома сообщил, что уже есть промежуточные данные по количеству голосующих. С 25 июня в голосовании приняли участие более 26% пензенцев.
«Этот результат говорит об активности участников, о том, что происходит историческое событие – голосование по поправкам в Конституцию. Граждане проявляют ответственность, голосуют активно. Подсчета голосов сейчас не происходит, поэтому пока мы можем говорить только о явке, о количестве лиц, которые пришли на участки Пензенской области и проголосовали», - отметил он.
Александр Синюков уточнил, что подсчет голосов будет проводиться 1 июля после 20:00, когда закроются все участки. Пока бюллетени хранятся в отдельных сейф-пакетах в запечатанном виде. На них есть подпись члена избиркома с правом решающего голоса и наблюдателя. Находятся они в сейфах.