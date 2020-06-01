Медик назвал продукт, провоцирующий развитие онкологии

Исключение этого продукта из рациона или его умеренное потребление, как пояснил врач, «несколько уменьшает риск». По словам Андрея Пылева, данные открытия были сделаны учеными еще в прошлом веке.

Онколог отметил, что питание является одним из множества факторов, которые приводят к развитию онкологии. При этом специалист пояснил, что выбор между вариантами есть или не есть какой-либо продукт неоднозначный, так как положительные и отрицательные свойства можно найти в любом продукте, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Звезду».