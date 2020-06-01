География Covid-19. В Пензе за сутки заразилось 30 человек

По ее словам, всего в регионе 4739 случаев подтвержденного коронавируса. Из них новых - 75 человек в возрасте от 20 до 86 лет, среди них нет детей.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Пензе – 30. В Заречном коронавирус подтвердили у 25 жителей, в Пензенском районе – у пятерых человек. В Наровчатском, Лунинском и Бессоновском района – по два заболевших. В Мокшанском, Сердобском, Камешкирском, Каменском, Башмаковском, Шемышейском, Никольском и Нижнеломовском районах, а также в Кузнецке – по одному заразившемуся.

Пензенцам необходимо помнить о гигиене, социальной дистанции и масочном режиме. Желательно избегать мест массового скопления людей.