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27.06.2020г.
Синюков рассказал о претензиях пензенцев на голосовании по поправкам в Конституцию

Синюков рассказал о претензиях пензенцев на голосовании по поправкам в Конституцию

Сб, 27.06.20 13:50
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Глава облизбиркома Александр Синюков 27 июня рассказал, поступают ли претензии от пензенцев по работе избирательных участков и процедуре голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Он сообщил, что граждане звонят и задают определенные вопросы. Кто-то недоволен процедурой голосования, а кто-то наоборот благодарит за качественную организацию.

«Это нормальный процесс, мы все анализируем и реагируем. Если вопросы личного характера – разъясняем. Порой участники немного заблуждаются в том, что избирательное законодательство не действует. Они уже привыкли с годами, что есть определенные правила. Это голосование проходит немного по другим правилам, поэтому есть определенные отличия. Например, впервые в нашей стране мы голосуем на придомовых территориях. Граждане не понимают, что это. Члены участковых избирательных комиссий пока еще не привыкли к этому, и участники голосования не привыкли.

Мнения разные - одним очень удобно, другие воспринимают это критично, считают неправильным. Правильно это или нет, покажет жизнь. Зарубежные страны уже применяют эту форму, никто не возмущается. Видимо, такова наша национальная специфика. Это не принципиально новые участки. Вот участок №82 находится в школе. Он же становится передвижным – те же члены комиссии участвуют в организации голосования на открытом воздухе. Ничего плохого я в этом не вижу», - подчеркнул Александр Синюков.

Глава облизбиркома также рассказал, о музыке на участках. Он отметил, что 1 июля она будет звучать во всех пунктах голосования.

Александр Синюков также затронул тему времени голосования. Он объяснил, что оно на всех участковых комиссиях – с 8:00 до 20:00. Однако члены комиссии разделяют это время по точкам по рекомендациям Роспотребнадзора. Для этого организуют придомовое голосование с соблюдением всех мер безопасности, чтобы на участках не было скопления людей.

Также, по словам главы облизбиркома, пензенцы возмущены тем, что в кабинах убрали лицевые шторы. Они считают, что таким образом нарушается тайна голосования.

«Как она нарушается, если на таком расстоянии ничего не видно? Основной задачей все-таки остается безопасность. Есть конституционное право на охрану здоровья и право на жизнь. Поэтому, когда приходится выбирать из нескольких зол, мы выбираем меньшее», - подытожил Александр Синюков.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+) уже идет. Оно продлится до 1 июля включительно. За два дня свой выбор сделали уже более 26% пензенцев. Узнать подробно о процедуре голосования можно в нашем материале.

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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
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