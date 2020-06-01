Синюков рассказал о претензиях пензенцев на голосовании по поправкам в Конституцию

Глава облизбиркома Александр Синюков 27 июня рассказал, поступают ли претензии от пензенцев по работе избирательных участков и процедуре голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Он сообщил, что граждане звонят и задают определенные вопросы. Кто-то недоволен процедурой голосования, а кто-то наоборот благодарит за качественную организацию.

«Это нормальный процесс, мы все анализируем и реагируем. Если вопросы личного характера – разъясняем. Порой участники немного заблуждаются в том, что избирательное законодательство не действует. Они уже привыкли с годами, что есть определенные правила. Это голосование проходит немного по другим правилам, поэтому есть определенные отличия. Например, впервые в нашей стране мы голосуем на придомовых территориях. Граждане не понимают, что это. Члены участковых избирательных комиссий пока еще не привыкли к этому, и участники голосования не привыкли.

Мнения разные - одним очень удобно, другие воспринимают это критично, считают неправильным. Правильно это или нет, покажет жизнь. Зарубежные страны уже применяют эту форму, никто не возмущается. Видимо, такова наша национальная специфика. Это не принципиально новые участки. Вот участок №82 находится в школе. Он же становится передвижным – те же члены комиссии участвуют в организации голосования на открытом воздухе. Ничего плохого я в этом не вижу», - подчеркнул Александр Синюков.

Глава облизбиркома также рассказал, о музыке на участках. Он отметил, что 1 июля она будет звучать во всех пунктах голосования.

Александр Синюков также затронул тему времени голосования. Он объяснил, что оно на всех участковых комиссиях – с 8:00 до 20:00. Однако члены комиссии разделяют это время по точкам по рекомендациям Роспотребнадзора. Для этого организуют придомовое голосование с соблюдением всех мер безопасности, чтобы на участках не было скопления людей.

Также, по словам главы облизбиркома, пензенцы возмущены тем, что в кабинах убрали лицевые шторы. Они считают, что таким образом нарушается тайна голосования.

«Как она нарушается, если на таком расстоянии ничего не видно? Основной задачей все-таки остается безопасность. Есть конституционное право на охрану здоровья и право на жизнь. Поэтому, когда приходится выбирать из нескольких зол, мы выбираем меньшее», - подытожил Александр Синюков.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+) уже идет. Оно продлится до 1 июля включительно. За два дня свой выбор сделали уже более 26% пензенцев. Узнать подробно о процедуре голосования можно в нашем материале.