В Пензе стартовал Всеармейский конкурс среди военных оружейников

В Пензе на полигоне «Константиновка» 27 июня стартовал конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник».

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что конкурс посвятили памяти маршала артиллерии Николая Яковлева, который в годы Великой Отечественной войны руководил Главным артиллерийским управлением Красной Армии и за успехи в службе шесть раз награждался Орденом Ленина.

Победителям смогут представить Вооруженные Силы России в августе на заключительном международном этапе соревнований.

На первом этапе командам предстоит эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу на 4 км, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел.

Отмечается, что соревнования продлятся до 2 июля. Конкурс проводится с соблюдением всех мер безопасности, без зрителей. Всех участников проверили на наличие коронавируса.