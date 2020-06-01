Губернатор поделился историей пензенской многодетной семьи

Глава региона опубликовал видеозапись с семьей Кузьминых в своем профиле в Instagram. Герои ролика отметили, что самым важным моментом в жизни у них было рождение детей.

«Пензенской области многодетными являются более 9000 семей. Почти все они пользуются разными видами поддержки от государства. 148 многодетных семей в этом году смогут с помощью государства решить свой жилищный вопрос. Лев Николаевич Толстой писал о том, что «счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Берегите близких, любите их и будьте счастливы!» - написал Иван Белозерцев.