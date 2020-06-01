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27 июня художественный руководитель Пензенского областного драматического театра, член Общественного совета при региональном управлении МВД Сергей Казаков принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Он отметил, что голосование – очень важно.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+) уже идет. Оно продлится до 1 июля. На участках соблюдаются все меры безопасности. Кроме того, некоторые жители региона голосуют на дому. Все нюансы процедуры голосования можно посмотреть здесь.