Всем голосующим пензенцам раздают маски и перчатки

В Пензенской области проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+). На участках соблюдают все меры защиты граждан от коронавирусной инфекции.

Глава облизбиркома Александр Синюков сообщал, что в каждом участке есть антибактериальные коврики, термометры, антисептики, людям раздадут маски и перчатки. Также обязательно соблюдение социальной дистанции. Перед началом процедуры все участки обрабатывают дезсредствами.

Перед голосованием у пензенцев измеряют температуру. В кабине не предусмотрены лицевые шторки.

«Что касается голосования на дому, здесь все члены комиссии будут обеспечены средствами защиты и дополнительно дезсредствами, будут еще защитные экраны для лица. Они будут ходить с пакетиками, где для голосующих будет лежать спиртосодержащая салфетка, маска, перчатки, ручка, бланк, заявление о том, что получил. Пензенцам принесут пакет, отдадут, потом они самостоятельно проголосуют и опустят бланк либо в подъезде, либо на выходе из дома будет контейнер. Вот таким образом будет выстроена система голосования», - уточнил Александр Синюков.

Напомним, голосование продлится до 1 июля включительно. Подробную информацию о процедуре можно посмотреть здесь.