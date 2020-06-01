Всем голосующим пензенцам раздают маски и перчатки

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В Пензенской области проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+). На участках соблюдают все меры защиты граждан от коронавирусной инфекции.
Глава облизбиркома Александр Синюков сообщал, что в каждом участке есть антибактериальные коврики, термометры, антисептики, людям раздадут маски и перчатки. Также обязательно соблюдение социальной дистанции. Перед началом процедуры все участки обрабатывают дезсредствами.
Перед голосованием у пензенцев измеряют температуру. В кабине не предусмотрены лицевые шторки.
«Что касается голосования на дому, здесь все члены комиссии будут обеспечены средствами защиты и дополнительно дезсредствами, будут еще защитные экраны для лица. Они будут ходить с пакетиками, где для голосующих будет лежать спиртосодержащая салфетка, маска, перчатки, ручка, бланк, заявление о том, что получил. Пензенцам принесут пакет, отдадут, потом они самостоятельно проголосуют и опустят бланк либо в подъезде, либо на выходе из дома будет контейнер. Вот таким образом будет выстроена система голосования», - уточнил Александр Синюков.
Напомним, голосование продлится до 1 июля включительно. Подробную информацию о процедуре можно посмотреть здесь.