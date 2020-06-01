В голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовал муфтий Средней Елюзани

27 июня председатель – муфтий централизованного духовного управления мусульман Пензенской области Асиат Уразаев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ (18+).

Он посетил избирательный участок № 464 в средней школе №1 села Средняя Елюзань.

Асиату Уразаеву измерили температуру, выдали перчатки, маску и ручку. Он показал членам избирательной комиссии паспорт, а после проголосовал.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации – это очень важный вопрос, затрагивающий жизнь каждого гражданина, поэтому необходимо высказать свое мнение и обязательно участвовать в голосовании. Безразличие к происходящему – опасное состояние сердца, оно не приветствуется в мусульманской религии. Наша обязанность – прийти и проголосовать», - сказал он.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно. Стоит отметить, что на участках соблюдают все меры безопасности. Некоторые жители области голосуют на дому.