Россиянам расширят просторы для отдыха

Федеральное агентство по туризму работает над увеличением доступных направлений в России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы продолжим работать над доступными направлениями, их будет еще больше. У нас в этом году заложена под это специальная субсидия, мы будем поддерживать туроператоров. С авиакомпаниями, отельерами, регионами отрабатываем, чтобы еще больше доступных направлений было в нашей стране», - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что в агентстве рассчитывают, что окончание курортного сезона будет не раньше октября. Зарина Догузова посоветовала рассмотреть для отдыха в этом году Приволжские регионы — Татарстан, Ярославскую, Тверскую, Нижегородскую области. По ее словам, там есть много возможностей по активным и водным видам развлечений.

Путешественники также могут отправиться в Карелию с ее озерами, а также в Кавказ и Дальний Восток.

«Русская Балтика, Калининградская область — это новинка этого сезона. Это невероятная возможность сочетания курортного, пляжного отдыха очень комфортного с культурно-познавательными возможностями этого региона и экологическими видами туризма», — пояснила Зарина Догузова.