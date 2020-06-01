Пензенцы просят не обнадеживать их «открытиями» спортобъектов

Житель Пензы обратился в редакцию информагентства с жалобой. Он рассказал, что сотрудники открытого бассейна в Ахунах по телефону сказали ему о том, что спортобъект работает, а после оказалось, что он закрыт.

«Собрался в бассейн в Ахуны, узнал что его, наконец, открыли. Не ближний свет ехать, конечно, но я так этого ждал. В общем, позвонил 26 июня, все узнал и стал ждать. 27 июня к 17:00 поехал. Долго ждал маршрутку, но оно того стоит, думал я! Приехал и пришел в ужас: все отменили! Рядом со мной девушка была, она вообще записывалась накануне и тут такой облом. Ну как так? Неужели хотя бы тем, кто записывался не рассылать уведомления? Через весь город же ехать! Ладно, я на свой страх и риск помчал», - возмутился мужчина.

Он уточнил, что на сайте висело объявление, на котором было указано, что спортивный объект закрыт с 25 июня. Однако он увидел запись, когда уже был у входа в бассейн.

«Зачем тогда было 26 июня по телефону говорить, что бассейн работает и тем более, записывать посетителей?» - добавил пензенец.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.