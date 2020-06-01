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27.06.2020г.
Пензенцы просят не обнадеживать их «открытиями» спортобъектов

Пензенцы просят не обнадеживать их «открытиями» спортобъектов

Сб, 27.06.20 17:50
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Житель Пензы обратился в редакцию информагентства с жалобой. Он рассказал, что сотрудники открытого бассейна в Ахунах по телефону сказали ему о том, что спортобъект работает, а после оказалось, что он закрыт.

«Собрался в бассейн в Ахуны, узнал что его, наконец, открыли. Не ближний свет ехать, конечно, но я так этого ждал. В общем, позвонил 26 июня, все узнал и стал ждать. 27 июня к 17:00 поехал. Долго ждал маршрутку, но оно того стоит, думал я! Приехал и пришел в ужас: все отменили! Рядом со мной девушка была, она вообще записывалась накануне и тут такой облом. Ну как так? Неужели хотя бы тем, кто записывался не рассылать уведомления? Через весь город же ехать! Ладно, я на свой страх и риск помчал», - возмутился мужчина.

Он уточнил, что на сайте висело объявление, на котором было указано, что спортивный объект закрыт с 25 июня. Однако он увидел запись, когда уже был у входа в бассейн.

«Зачем тогда было 26 июня по телефону говорить, что бассейн работает и тем более, записывать посетителей?» - добавил пензенец.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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