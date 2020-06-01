В Пензе в огне погибла 46-летняя женщина

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В Пензе ночью 23 июня произошел пожар на ул. Транспортный переулок.
По данным регионального управления МЧС, в доме сгорели чердак и половина всех помещений. В огне погибла 46-летняя женщина.
По факту случившегося проводится проверка.
В областном МЧС призывают не курить в постели, не отставлять без присмотра включенную плиту и электроприборы. Важно проверять исправность проводки.