Пользователи Сети показали, как ДПС задерживает пьяных в Пензе

Так, один из роликов был сделан, по словам его автора, в Запрудном. На нем видно, как пойманный лежит на земле лицом вниз, затем его сажают в патрульную машину.

На втором ролике действия разворачиваются у филармонии. Представители ГИБДД пытаются посадить в свой автомобиль, но мужчина сопротивляется. Это сделать полицейским приходится едва ли не силой.

Стоит отметить, что по роликам, конечно, утверждать, что эти люди были нетрезвыми, нельзя. Потому что для подтверждения нужна экспертиза их состояния.

Между тем, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок 18-24 месяцев.

В ГИБДД призывают не садиться за рулем в нетрезвом виде, так из-за неадекватной реакции водителя могут пострадать пассажиры и пешеходы.