В Пензе рассказали, как голосуют на предприятиях

В Пензе продолжается голосование (18+) по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно.



По информации региональной ассоциации промышленников, на заводах и фабриках созданы выездные избирательные пункты. Сотрудники могут голосовать буквально на своем рабочем месте.

«На каждом предприятии по-разному решают данные вопросы. Например, в компании, в которой заводские цеха находятся в разных районах города, процедура голосования будет проходить в течение трех дней, 25, 26 и 29 июня», - отмечают в ассоциации.

Такая организация голосования позволяет снизить нагрузку на другие участки.

Напомним, на участках соблюдаются меры безопасности. Пензенцам выдают маски, перчатки, средства для дезинфекции рук. Используются одноразовые ручки. То же самое выдается при голосовании на дому.