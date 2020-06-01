В Пензенской области продолжается установка мемориалов погибшим летчикам

В Пензенской области представители регионального отделения «Поисковое движение России» продолжают устанавливать памятники и мемориальные знаки летчикам, которые погибли на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

Работы идут в рамках проекта «Наследники победителей». Поисковики провели в его рамках архивную работу по выявлению неучтенных захоронений. Первым открыли памятник в селе Малая Ижмора Земетчинского района. Там похоронен экипаж самолета Пе-2 сорокового авиационного полка разведки. Он разбился 16 марта 1942 года.

Активисты установили имена членов экипажа: лейтенант Бройтман Владимир

Григорьевич 1917 года рождения, уроженец города Кировоград, и лейтенант Елисеев Виктор Митрофанович 1916 года рождения, уроженец города Уральск.

Также в селе Пашково Земетчинского района обновили мемориальную плиту и информационный знак с именами экипажа 31 отдельной корректировочной авиационной эскадрильи 62 А. Авиакатастрофа произошла 20 февраля 1943 года. Появился информационный знак на въезде в село Долгово с именами членов экипажа самолета СБ, погибшими 6 декабря 1942 года. Это лейтенант Пастухов Борис Анатольевич 1918 года рождения, уроженец станицы Новопокровская, и младший лейтенант Свиридов Михаил Анисимович 1918 года рождения, уроженец станицы Мечетинской, младший воентехник Большаков Савва Стефанович 1908 года рождения, уроженец Витебской области.

На гражданском кладбище села Долгово захоронение летчиков так и не было найдено, но их имена теперь увековечены на мемориальном знаке.

23 июня в селе Поим Белинского района открыли обновленный памятник и мемориальный

знак военному летчику Бейнаровичу Станиславу Михайловичу 1912 года рождения, уроженцу Республики Беларусь. Он погиб при катастрофе близ в 1942 году. Краеведы связались с его родственниками, в ближайшее время они посетят его могилу, отмечают в региональном отделении «Поискового движения России».

24 июня в Каменке открыли обновленный мемориал воинам, умершим от ран в эвакогоспитале и погибшим воинам-летчикам 10 запасного авиационного полка, дислоцировавшихся в гороее. Благодаря работе поисковиков удалось установить и увековечить имена 20 летчиков, ранее отсутствующих в списках увековеченных.

«На следующем этапе реализации проекта обновленные памятники и знаки будут открыты на территории Мокшанского, Пензенского, Пачелмского и Башмаковского районов», - сообщает председатель организации Лариса Казакова.