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28.06.2020г.
Меры господдержки помогают пензенским предприятиям в пандемию

Меры господдержки помогают пензенским предприятиям в пандемию

Вс, 28.06.20 11:39
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Для компаний IT-сферы снизят налоги, об этом на прошедшей неделе заявил президент Владимир Путин. Пензенское сообщество разработчиков программного обеспечения на эту новость уже отреагировало - специалисты озвученные меры называют необходимыми и своевременными. Их еще только предстоит применить. Но есть другие действующие меры, которые уже помогают сохранять рабочие места в пандемию, причем в совершенно разных сферах.

Дмитрий Циняев, хотя по должности - и начальник склада, вместе со своими ребятами каждый день комплектует рейсы и разгружает посылки от клиентов. На мужчине - особая ответственность: ему нужно проверить сохранность груза. У Дмитрия была возможность работать в офисе, это позволяет экономическая специальность, но он предпочел физический труд. Коронавирус на первых этапах внес тревогу в жизнь рабочего.

«Я работаю на складе уже 2,5 года. Мы переживали, что во время коронавируса будет потеря заработной платы, потеряем личный состав. Зарплату мы смогли сдержать, она осталась на прежнем уровне», - рассказал Дмитрий Циняев начальник склада предприятия грузоперевозок.

Эта компания, которая занимается грузоперевозками, относится к малому бизнесу. Всего здесь работают 15 человек. И в начале пандемии грузовики вынужденно простаивали - клиенты не были уверены, можно ли им работать, и грузов просто не было.

Елена Рендаревская сомневалась, сможет ли ее бизнес потянуть такую нагрузку, как выплата заработной платы. Уверенность в будущем дали меры государственной поддержки. Фирма дважды получала субсидии в размере минимального размера оплаты труда. А сейчас компания взяла льготный кредит под два процента.

«Нам открыли бесплатный рассчетный счет и помогли составить заявку по текущей организации. На настоящий момент нам одобрили миллион рублей. Эти средства можно тратить на выплату заработной платы, на выплату налогов по заработной плате, на оплату аренды, коммунальных платежей. И мы сейчас уточняем, можно ли их направить на выплату страховок за автомобили, которые у нас находятся в собственности», - рассказала Елена Рендаревская, индивидуальный предприниматель

Льготный кредит - своего рода, гарантия сохранности рабочих мест. Воспользоваться этой мерой поддержки в Пензенской области могут около 30 тысяч компаний. Предприятие может взять такой кредит даже если не входит в список пострадавших от пандемии отраслей.

«Если вы по истечении года после того, как возьмете кредит в банке, сохраняете свою численность на уровне 90%, то государство полностью списывает этот кредит за вас, то есть вы ничего не возвращаете», - пояснил Сергей Капралов, министр экономики Пензенской области.

Офисы IT- компаний пока пустуют, весь процесс здесь наладили дистанционно. О мерах поддержки для этой сферы на прошедшей неделе заявил президент Владимир Путин. Ставка налога на прибыль для сферы снизится с 20 до 3 процентов, ставка по страховым взносам - с 14 до 7,6 %.

«Предложения о том, чтобы снизить отчисления, - это нам в плюс, мы меньше станем тратиться на отчисления в фонды, и эту экономию тратить именно на непосредственные выплаты своим сотрудникам. То есть увеличить можем зарплаты. Для нас, я считаю, это положительно», - уверен Максим Семенкин, президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензы.

Сами разработчики замечают- сфера отличается молодыми умами, так в этой компании всем 45 работникам - от 25 до 30 лет. И именно она в современном мире - все большее поле для конкуренции, в том числе - международной. Удержать профессионалов IT-области в Пензе помогут также новые меры господдержки, сообщает телеканал "Экспресс"

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В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
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