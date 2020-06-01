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29.06.2020г.
В Пензенской области по проекту «БКАД» на большинстве объектов работы уже идут

В Пензенской области по проекту «БКАД» на большинстве объектов работы уже идут

Вс, 28.06.20 17:59
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Установившаяся в Пензенской области солнечная погода как нельзя лучше благоприятствует работе подрядных организаций, ремонтирующих проезжую часть. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит привести в порядок 58 участков улиц во всех районах Пензы.

Запах горячего асфальта - самый желанный и приятный. Как для автомобилиста, так и для пешехода, ведь вновь уложенное дорожное покрытие - один из неотъемлемых признаков комфорта и благоустройства в любом городе.

В Пензе с началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» количество жалоб на работу подрядных организаций сократилось в разы. Ведь на всех этапах, от изготовления асфальтовой смеси, до приемки улицы, контроль осуществляют представители партии «Единая Россия». Везде, где трудится техника, еженедельно проводятся рабочие встречи. Выясняется, как реализуется контракт, есть ли претензии к качеству того, что уже сделано. Кстати, такой партийный контроль научил дорожников более ответственно относиться к поставленной перед ними задаче.

«Каждый подрядчик заинтересован в качестве, потому что при сегодняшней конкуренции приоритет все равно будут отдавать только тем, кто делает это с наивысшим качеством», - отмечает Юлия Лазуткина, региональный координатор проекта «Безопасные дороги».

Работы по укладке нового асфальта сейчас ведутся в Терновке, на проспекте Строителей. Большой участок предстоит отремонтировать на дороге-дублере за «Дизель-Ареной».

«Я считаю, что мы идем неплохими темпами. Если взять, что из 58 объектов по 41 мы уже работаем. Нормативность у нас тоже 66% целых дорог по городу», - отмечает Валерий Яцко, первый заместитель директора Департамента ЖКХ Пензы.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Пензенской области будет направлено около 2 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Запланировано отремонтировать 84 объекта. На ряде из них работы уже завершены, сообщает "Экспресс"

Видео предоставлено телеканалом. 

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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
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