В Пензенской области по проекту «БКАД» на большинстве объектов работы уже идут

Установившаяся в Пензенской области солнечная погода как нельзя лучше благоприятствует работе подрядных организаций, ремонтирующих проезжую часть. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит привести в порядок 58 участков улиц во всех районах Пензы.

Запах горячего асфальта - самый желанный и приятный. Как для автомобилиста, так и для пешехода, ведь вновь уложенное дорожное покрытие - один из неотъемлемых признаков комфорта и благоустройства в любом городе.

В Пензе с началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» количество жалоб на работу подрядных организаций сократилось в разы. Ведь на всех этапах, от изготовления асфальтовой смеси, до приемки улицы, контроль осуществляют представители партии «Единая Россия». Везде, где трудится техника, еженедельно проводятся рабочие встречи. Выясняется, как реализуется контракт, есть ли претензии к качеству того, что уже сделано. Кстати, такой партийный контроль научил дорожников более ответственно относиться к поставленной перед ними задаче.

«Каждый подрядчик заинтересован в качестве, потому что при сегодняшней конкуренции приоритет все равно будут отдавать только тем, кто делает это с наивысшим качеством», - отмечает Юлия Лазуткина, региональный координатор проекта «Безопасные дороги».

Работы по укладке нового асфальта сейчас ведутся в Терновке, на проспекте Строителей. Большой участок предстоит отремонтировать на дороге-дублере за «Дизель-Ареной».

«Я считаю, что мы идем неплохими темпами. Если взять, что из 58 объектов по 41 мы уже работаем. Нормативность у нас тоже 66% целых дорог по городу», - отмечает Валерий Яцко, первый заместитель директора Департамента ЖКХ Пензы.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Пензенской области будет направлено около 2 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Запланировано отремонтировать 84 объекта. На ряде из них работы уже завершены, сообщает "Экспресс".

Видео предоставлено телеканалом.