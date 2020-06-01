Глава обизбиркома рассказал о явке на голосовании по поправкам

Глава избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков утром 28 июня рассказал о явке жителей на избирательные участки, где идет голосование (18+) по поправкам в Конституцию РФ.

По его словам, за три дня, с 25 по 27 июня включительно, она составила более 37%.

«Голосование проходит в штатном режиме. Жители проявляют активность и сознательность. Те, кто еще не успел проголосовать, смогут это сделать. Еще есть для этого четыре дня. Ждем всех на участках», - отметил он.

Синюков добавил, что 129 тысяч жителей, по данным на утро 28 июня, решили проголосовать дома. О таком желании достаточно сообщить членам избирательных комиссий. На всех участках предусмотрены маски, антисептики, одноразовые ручки. Их же выдают и при голосовании на дому.