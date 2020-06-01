В Пензенской области лидером по новым случаям Covid-19 стал Заречный

Официальный представитель пензенского правительства Дина Черемушкина 28 июня сообщила оперативные данные по заболеваемости короанвирусом. Так, за сутки подтверждены 80 новых случаев заражения.

Среди пациентов есть дети, отмечает она: 7 лет, 8 лет, 6 лет, 13 лет.

Лидером по числу новых случаев за сутки стал Заречный – 43 пациента. На втором месте – Пенза, 25 заболевших. На третьем месте – Пензенский район – 5. Еще в пяти муниципалитетах: Каменском, Кузнецком, Нижнеломовском, Бессоновском, Спасском, Городищенском, Пачелмском районах – по одному.

Под наблюдением - 5168 человек, сняты с него – 19153.

Пензенская область – на втором этапе снятия ограничений, введенных на время пандемии. Жителей просят в общественных местах носить маску, пользоваться антисептиками и мыть руки.