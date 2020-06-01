Дмитрий Шлыков: Важно, чтобы каждый россиянин высказал свое мнение о поправках

Координатор движения «Волонтеры Победы» в Пензенской области Дмитрий Шлыков 28 июня проголосовал в Богословке по поправкам в Конституцию. По его мнению, высказать свое мнение по поводу изменений в главный документ страны должен каждый.

«Конституция принята в 1993 году, считаю, что она давно требует доработок. Очень важно, чтобы каждый гражданин России высказал свое мнение о поправках», - отметил он.

Напомним, на участках голос можно отдать (18+) с 9 часов до 15 часов до 30 июня. 1 июля участки будут работать до 20 часов.