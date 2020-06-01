В Пензенской области Сабантуй пройдет онлайн

В Пензенской области на встрече губернатора Ивана Белозерцева с председателем Татарской автономии региона Жиганшой Туктаровым стало известно о проведении в этом году Сабантуя онлайн.

«Онлайн-Сабантуй даст старт череде сельских праздников плуга, а в августе, если нам позволит ситуация, мы проведем большой областной Сабантуй в городе Спутник. Мне очень нравится этот яркий, самобытный, наполненный особым колоритом праздник. Он любим не только татарами, в нем принимают участие представители всех народов, живущих в Пензенской области. В этом многообразии и единстве – наша сила», - написал в соцсети Иван Белозерцев.

Напомним, в Пензенской области Сабантуй проводится ежегодно. Этот праздник знаменует окончание сева. Сопровождается скачками, народными играми и состязаниями.