В Пензенской области Сабантуй пройдет онлайн

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В Пензенской области на встрече губернатора Ивана Белозерцева с председателем Татарской автономии региона Жиганшой Туктаровым стало известно о проведении в этом году Сабантуя онлайн.
«Онлайн-Сабантуй даст старт череде сельских праздников плуга, а в августе, если нам позволит ситуация, мы проведем большой областной Сабантуй в городе Спутник. Мне очень нравится этот яркий, самобытный, наполненный особым колоритом праздник. Он любим не только татарами, в нем принимают участие представители всех народов, живущих в Пензенской области. В этом многообразии и единстве – наша сила», - написал в соцсети Иван Белозерцев.
Напомним, в Пензенской области Сабантуй проводится ежегодно. Этот праздник знаменует окончание сева. Сопровождается скачками, народными играми и состязаниями.