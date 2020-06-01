Пензенец погорел на покупке оборудования для создания криптовалюты

Хотел заработать на криптовалюте, а в итоге только потерял деньги. 35-летний житель Пензы в интернете наткнулся на объявление о продаже оборудования для производства цифровой валюты. За него продавец запросил 65 тысяч рублей и пояснил, что техника находится в Ангарске и там же останется после оплаты, чтобы не тратить деньги на транспортировку.

«Покупателям предлагалось перечислить деньги за оборудование и ждать, пока оно начнет приносить доход. А из полученной прибыли будут отчисляться деньги за обслуживание устройства и электроэнергию», - рассказала Ольга Евдокимова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы позвонил по телефону, указанному в объявлении. Ему объяснили, что необходимо сразу оплатить полную стоимость оборудования. Гражданин так и сделал. Перечислил 65 тысяч рублей на счет банковской карты. Затем неизвестный выслал через мобильное приложение фотоизображение накладной на договор, который якобы отправили покупателю для подтверждения достоверности сделки, пояснила Ольга Евдокимова.

Однако договор пензенец так и не получил, как доход от якобы купленного оборудования. Сейчас правоохранители устанавливают тех, кто может быть причастным к мошенничеству, и призывают граждан не верить обещаниям легких денег в интернете, сообщает «Экспресс».