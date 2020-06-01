Депутат Сергей Есяков отметил высокий уровень защиты на избирательном участке

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28 июня депутат Госдумы от Пензенской области Сергей Есяков принял участие в голосовании (18+) по поправкам в Конституцию РФ.
«Следует отметить, что на избирательном участке, организованном здесь, в центре занятости населения, для граждан созданы все необходимые условия для безопасного голосования. Соблюдается и социальная дистанция для голосующих, и есть все средства защиты. Уровень организации достаточно высок. Сделано все, чтобы люди смогли исполнить свой гражданский долг», - отметил он.
Голосование продлится до 1 июля включительно.