Депутат Сергей Есяков отметил высокий уровень защиты на избирательном участке

«Следует отметить, что на избирательном участке, организованном здесь, в центре занятости населения, для граждан созданы все необходимые условия для безопасного голосования. Соблюдается и социальная дистанция для голосующих, и есть все средства защиты. Уровень организации достаточно высок. Сделано все, чтобы люди смогли исполнить свой гражданский долг», - отметил он.

Голосование продлится до 1 июля включительно.