Космонавт Александр Самокутяев посетил школу пензенского ДОСААФ

Подготовка к полетам за пределы атмосферы - интересная работа, но иногда хочется просто побыть дома. В Пензу приехал Герой России, космонавт Александр Самокутяев. Кроме визита домой, здесь у него было запланировано несколько официальных встреч.

В пензенской школе ДОСААФ на ул. Коммунистической - не рядовой гость. Герой России Александр Самокутяев с летательной техникой знаком лучше, чем кто-либо. За плечами - годы в качестве пилота, а также две экспедиции в космос. С ДОСААФ его связывает немало. К примеру, именно там работал инструктор Валерий Самушкин, который дал дорогу в небо Александру Самокутяеву.

«В аэроклубе летали на ЯК-52. А мы-то на планерах летали, ну, немного на "Вилге". Есть тут и "Вилга", и планера, и АН-2. ЯК-52 нет, но он в полном комплекте будет стоять вот здесь», - отметил космонавт.

Александр Самокутяев возложил цветы к памятнику первой женщине - Герою Советского Союза, летчице Валентине Гризодубовой. Также он побывал в пензенском музее ДОСААФ. По его словам, в Пензу сейчас получается приезжать редко. Как заместитель командира отряда космонавтов он следит за подготовкой к предстоящим полетам, а она не прекращается даже в период пандемии. Однако, если есть время, Александр Самокутяев всегда рад приехать в родной город.

«Конечно, приезд в Пензу, в другие регионы у меня осложнен был. И карантин, и все остальное. Ну, вот сегодня я прибыл. Я очень рад. Увижу маму, схожу на могилу отца, пообщаюсь с горожанами, жителями. Будем надеяться, что все это рано или поздно пройдет, и мы будем встречаться чаще», - сказал : Александр Самокутяев, Герой России.

Кстати, теперь имя Александра Самокутяева еще теснее будет связано с ДОСААФ. Одной из пензенских школ всероссийского общества назовут в его честь, сообщает "Экспресс".