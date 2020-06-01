Доктор Мясников рассказал, как распознать опасную родинку

Доктор, телеведущий Александр Мясников в эфире «Россия 1» рассказал о системе из пяти пунктов, которая поможет узнать о том, что родинка злокачественная.

Система называется «A, B, C, D, E». Первый пункт – ассиметрия. То есть ли родинку визуально разделить пополам, то части будут разными. Второй пункт – граница, у злокачественной – они неровные.

C — цвет. Она неравномерно окрашена. D - диаметр. Размер неопасной родинки – не больше шести миллиметров. Е - эволюция. Если не растет и не меняет цвет, то беспокоиться не стоит, пишет «360».

При любом подозрении нужно обращаться в больницу.