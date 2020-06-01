Голикова назвала первые полтора месяца пандемии самыми страшными

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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первые полтора месяца пандемии коронаивруса в России были самыми страшными. Нужно было действовать быстро.
«Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали», - сказала она.
Татьяна Голикова добавила, что если бы власти быстро не решили ряд вопросов, то этого никто бы себе не простил, пишет «360».
В начале лета ситуация с короавирусом в ряде регионов стабилизировалась.